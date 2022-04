F1, Wolff: "Masi ha sbagliato, ma non lo ha ancora capito"

ROMA - La Mercedes fa fatica in questa nuova Formula 1. L'interpretazione da parte della casa di Brackley del nuovo regolamento al momento non ha infatti portato in pista i frutti sperati. Sembra ormai lontana l'era degli otto mondiali costruttori consecutivi e dei titoli a raffica di Lewis Hamilton, che ad Abu Dhabi ha dovuto arrendersi alla Red Bull di Max Verstappen in una gara che ancora oggi fa discutere. Il finale di stagione di Yas Marina probabilmente non sarà mai un capitolo chiuso per Toto Wolff, team principal della Mercedes, che all'agenzia "PA" afferma: "Masi si faceva scivolare addosso ogni critica. Ancora oggi non ha capito di aver sbagliato".