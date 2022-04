Nasce la "Verstappen.com Racing", il team del pilota olandese

ROMA - Max Verstappen fonda la " Verstappen.com Racing ", squadra di corse sia su pista che virtuali. Il campione del mondo ha coinvolto anche suo padre, Jos Verstappen , nel progetto, con l'ex pilota di Formula 1 che nel campionato belga di rally porterà i colori del figlio. Per quanto invece riguarda i tornei al simulatore, Verstappen correrà la 24 Ore virtuale di Le Mans con il team Redline, squadra vincente nel 2022. "Verstappen.com Racing - spiega l'olandese sui social - è rappresentato da piloti e team a me cari. La Red Bull sosterrà questa iniziativa e questo mi rende orgoglioso".

Le parole di Verstappen

"Le corse - continua il campione del mondo in Formula 1 - sono sempre state la mia più grande passione e sono felice di condividere questo con tutti. Voglio mettere a disposizione le mie conoscenze per far migliorare i piloti. Non vedo l'ora di spingere al massimo". Nella squadra dell'olandese ci sarà anche Thierry Vermeulen, figlio del manager di Verstappen, che si concentrerà invece sul Adac GT Masters, campionato tedesco di touring, che farà anche tappa a Zandvoort, dove si prevede un'altra marea orange.