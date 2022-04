Gian Carlo Minardi eletto presidente della Commissione monoposto FIA

ROMA - Il World Motor Sport Council ha eletto tramite una votazione online Gian Carlo Minardi come nuovo presidente della Commissione monoposto della FIA . L'italiano, pilota all'inizio dei Sessanta di Hill Climbing e Rally, è nel mondo del motorsport da decenni. Suo padre, Giovanni Minardi , era il titolare della concessionatia Fiat più antica d'Italia (1927) e ben presto si lanciò nel mondo delle corse sportive. Gian Carlo Minardi prende poi le redini di suo padre, scomparso molto presto, e subito fonda nel 1980 il Minardi Team , che arriverà nel 1991 ad avere a bordo motore Ferrari . Ora però per Minardi si apre un nuovo capitolo alla guida di una commissione cruciale nella FIA.

Il benvenuto di Ben Sulayem

Gian Carlo Minardi supervisionerà, scrive infatti la Federazione, "una Commissione monoposto che è stata determinante nel rimodellare il portfolio di corse junior della FIA introducendo tecnologie innovative e misure di sicurezza migliorate negli ultimi anni". Un ruolo di prim'ordine dopo quelli altrettanto rilevanti nell'Automobile Club d'Italia (2004) e quello all'Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, di cui è stato presidente a partire dal 2020. Il presidente FIA, Mohammed Ben Sulayem dà così il benvenuto a Minardi e afferma: “Accolgo con favore la sua elezione. Minardi è una figura di spicco nel motorsport. Non vedo l'ora di lavorare con lui per sviluppare ulteriormente la struttura organizzativa delle monoposto in tutto il mondo".