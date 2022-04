F1, Horner: "A Imola non ci saranno grandi novità"

ROMA - La Red Bull stenta a decollare in pista. La vettura progettata a Milton Keynes è performante, ma ha già costretto due volte al ritiro il campione del mondo Max Verstappen, dimostrando problemi di affidabilità ancora consistenti. Chi però si aspettava aggiornamenti per l'atteso Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna deve però a quanto pare ricredersi. Il team principal della Red Bull, Christian Horner ha infatti detto: "Non direi che è in agenda un grande pacchetto di novità per Imola. Parlerei piuttosto di evoluzioni. Con la gara sprint hai poco tempo per valutare l'impatto di grossi aggiornamenti: devi essere da subito sicuro del tuo assetto".