F1, Stainer: "Haas competitiva per Imola. Il tempo è poco per tutti"

ROMA - Da Melbourne la Haas è tornata a casa a mani vuote . Tanti, forse troppi, i problemi per Mick Schumacher e Kevin Magnussen per raddrizzare un weekend non ottimale. A parlare di questo e della prossima gara a Imola è Gunter Steiner , team principal della Haas, le cui parole sono riportate da "Formula Passion": "È stato un fine settimana molto impegnativo a partire da piccoli problemi riscontrati sulle macchine Nonostante ciò, siamo comunque arrivati vicini ai punti . Poi abbiamo avuto fortuna con le Safety Car. Ma l’Australia è alle spalle . È un campionato molto competitivo e devi essere perfetto per ottenere punti. Sappiamo di avere una macchina competitiva. La speranza è che a Imola saremo più fortunati”.

Obiettivo Imola

Il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna rappresenta la prima delle gare in Europa e Steiner punta alla svolta: "Sarà impegnativo. Abbiamo tutti una sola sessione di prove libere per trovare l'assetto. Con le difficoltà di queste macchine e la nostra inesperienza non sarà facile. Penso che le gare sprint possano essere una buona cosa per il campionato". Quella delle gare sprint è solo l'ultima delle innovazioni regolamentari portate dal presidente della Formula 1, Stefano Domenicali. Una rivoluzione che Steiner promuove a pieno titolo: "Hanno superato le aspettative. Le auto sono tutte in competizione".