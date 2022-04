F1, Mekies: "Ci aspettavamo il graining, ha colpito tanti"

IMOLA - La sprint race di Imola ha restituito una Ferrari competitiva nei confronti con la Red Bull, ma in sofferenza per quanto riguarda il degrado gomme. Infatti, il graining è stata parte centrale del commento di Laurent Mekies ai microfoni di Sky Sport al termine di sessione: “Questo è l’inizio di un percorso, quest’anno ci sono 23 esami e c’è ancora tanta strada da fare. Leclerc ha fatto una bella partenza, aveva un ottimo passo ad inizio gara e molto simile alla Red Bull. Poi purtroppo abbiamo avuto più degrado, ma poco importa; siamo in gara con loro. Sainz ha fatto quello che doveva fare, è stato paziente, ha ripreso gli avversari e domani lotteremo due contro due. Ci aspettavamo un po’ di graining, stamattina sembrava meno critico e invece ha riguardato tante macchine”, le sue parole.

"Sarà battaglia fino all'ultimo giro"

Il direttore sportivo della Ferrari ha poi offerto una previsione sulla gara di domani: “Sarà una gara strategica. In alcune fasi saranno più veloci loro, in altre noi: si giocherà fino all’ultimo giro, è importante avere due macchine davanti. La gara non si giocherà in partenza, sarà una gara lunga; oggi abbiamo capito che le opportunità ci saranno”. Infine, un commento sul calore dei tifosi dagli spalti: “È molto emozionante ed è importante avere l’opportunità di ripagare i tifosi del supporto che ci hanno dato negli ultimi due anni. Avere questa opportunità di vedere i loro sorrisi è importante”.