F1, la classifica piloti aggiornata dopo il Gp dell'Emilia Romagna

IMOLA - Max Verstappen si avvicina prepotentemente alla vetta della classifica piloti di F1, occupata ancora da Charles Leclerc. È questo il verdetto del Gran Premio dell'Emilia Romagna, che ha visto il pilota olandese fare bottino pieno con la vittoria odierna, con tanto di giro veloce, che si va ad aggiungere al successo nella sprint race. Max sale a 59 punti, secondo a 27 punti da Leclerc, a quota 86 e sesto in gara a Imola. Scende in quinta posizione, invece, Carlos Sainz, protagonista di un altro "0". Nella classifica costruttori, la Red Bull sale a 113 punti, 11 in meno della Ferrari (124).