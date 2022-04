F1, Leclerc: "Oggi è responsabilità mia, ho voluto troppo"

IMOLA - Charles Leclerc è visibilmente deluso e mortificato al termine del Gran Premio dell'Emilia Romagna. Il pilota della Ferrari ha infatti chiuso sesto dopo che era sceso fino al nono posto in seguito ad un errore commesso mentre si trovava terzo in lotta con Sergio Perez, con Max Verstappen invece leader solitario. "Onestamente questa stagione ho guidato molto bene dal primo gran premio ad adesso. Oggi ho guidato bene fino a un errore che mi è costato sette punti. Il terzo posto oggi era nostro, finendo sesto perdiamo sette punti che saranno importanti a fine campionato. Oggi è responsabilità mia, non ci sono scuse", le sue parole ai microfoni di Sky Sport. Il monegasco ha poi aggiunto: "Ho visto che era un giro in cui avevo una possibilità di sorpassare il secondo, però ho voluto troppo e poi ho perso la macchina. Sono deluso e dispiaciuto per il team e per tutti i tifosi. Anche Sainz è stato sfortunato. Guarderò cosa ho sbagliato e tornerò più forte".