F1, Perez: "Era importante non commettere errori"

IMOLA - La seconda posizione di Sergio Perez ha completato il weekend perfetto della Red Bull nel Gran Premio di Emilia Romagna. Il messicano è scattato bene al via prendendosi subito la seconda piazza, conservata fino alla bandiera a scacchi, complice anche l'errore di Charles Leclerc. "È stata una lotta molto intensa fino a metà gara. Eravamo sotto controllo, però poi hanno cominciato a inseguirci con le soste e abbiamo dovuto giocare con il riscaldamento delle gomme per tenerli dietro. La cosa più importante oggi era non commettere errori, perché in queste condizioni era davvero insidioso e ottenere una doppietta così è un gran risultato per il team", le parole del messicano, che ha poi spiegato come la Red Bull avesse un credito con la sfortuna: "Abbiamo avuto tanta sfortuna, è stato un avvio difficile per noi e sono contento di vedere che tutti sorridono oggi. Il mio obiettivo è vincere, e oggi è una gran giornata per il team e dobbiamo continuare a lavorare. Ci sono ancora alcuni settori dove dobbiamo intervenire".