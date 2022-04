F1, Vasseur: "Bottas al centro di tutto, Zhou grande lavoratore"

ROMA - L'Alfa Romeo non può lamentarsi di questo inizio di stagione in Formula 1. La scuderia con sede a Hinwil (Svizzera) ha puntato tutto sull'ex Mercedes Valtteri Bottas e le parole del team principal, Frederic Vasseur, a "Motorsport" sembrano confermare come questa scommessa sia stata vinta: "I risultati sono senz'altro positivi, siamo sempre in lotta per buone posizioni. In squadrà c'è fiducia ed entusiasmo: siamo felici". Il finlandese, dopo tante stagioni all'ombra di Lewis Hamilton può finalmente sentirsi protagonista: "Non siamo in grado di dargli ciò che gli dava la Mercedes, ma gli abbiamo dato un ruolo da leader e lui era pronto per prendersi la guida principale di una scuderia. Dobbiamo sfruttare le sue prestazioni".