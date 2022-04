F1, Fittipaldi deluso: "La Haas ha scelto Magnussen per l'esperienza"

ROMA - Pietro Fittipaldi è stato ad un passo dall'attuale Mondiale di Formula 1. La Haas infatti ha preso seriamente la candidatura del brasiliano, che è anche il terzo pilota della scuderia americana. Poi la decisione di Steiner per sostituire Nikita Mazepin è andata su Kevin Magnussen , il quale sta dimostrando grandi cose in questo avvio di campionato: “Ero ovviamente deluso - dichiara Fittipaldi - perché ci sono andato davvero vicino. Quando Günther mi ha chiamato, ha detto che era una questione tra Kevin e me. Alla fine, il team ha favorito l’esperienza perché ne avevano bisogno nella situazione della squadra".

Capitolo aperto

L'esperienza di Magnussen ha avuto la meglio. I toni di Fittipaldi infatti non sono polemici: "Lo capisco, ma so anche cosa avrei potuto fare - prosegue al sito francese Auto Hebdo - perché sono sempre stato molto forte nei test e nelle sessioni che ho potuto fare, e so che sarei riuscito a mantenere le nostre promesse. Sarebbe stato splendido, ho avuto molto sostegno sia dal Brasile che dagli Stati Uniti, essendo nato a Miami, ma non direi che il capitolo è chiuso. Sarà molto importante avere grandi risultati quest’anno per poi vedere cosa mi riserva il futuro”.