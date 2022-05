F1: 28 anni fa la scomparsa di Ayrton Senna nella tragedia di Imola

ROMA - Il primo maggio del 1994, esattamente 28 anni fa, ci lasciava in maniera tragica Ayrton Senna, in uno dei weekend più neri nella storia del motorsport. Il pilota brasiliano era stato infatti vittima di un incidente appena un giorno dopo Roland Ratzenberger, che aveva perso la vita dopo un incidente nelle qualifiche sempre sul circuito di Imola. Senna, che quel giorno non avrebbe voluto correre dopo la scomparsa del collega, al settimo giro sbattè alla curva del Tamburello a causa del cedimento del piantone dello sterzo. Successivamente, nell'auto del brasiliano fu trovata una bandiera austriaca, che Senna aveva portato con sé per ricordare Ratzenberger al termine della gara. Un dettaglio che rende la storia ancora più tragica di quanto già non lo fosse.

Senna e la F1 Ayrton Senna è una delle icone della Formula 1, per certi la più grande. In carriera ha corso al volante di Toleman, Lotus, McLaren e Williams (nel solo anno della sua scomparsa), vincendo tre titoli tutti con McLaren (1988, 1990, 1991). Complessivamente, in 162 Gp ha conquistato 41 vittorie nei Gp e 80 podi e 65 pole position. Nella sua carriera, Senna si è reso protagonista di una delle rivalità più iconiche della F1 con Alain Prost. Tutto questo e molto altro spiega la riconoscenza che tutto il mondo del motorsport ha per lui a distanza di quasi trent'anni dalla sua scomparsa.