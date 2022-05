Prima top-10 per Valentino Rossi nel GT World Challenge: "Sono soddisfatto"

ROMA - "In gara-2 sono stato capace di perfezionare i miei tempi sul giro e nella seconda parte del mio stint sono stato veloce. Man mano ho capito sempre più la pista. Quindi nel complesso sono soddisfatto: è stata la nostra prima gara chiusa in top-10 e sono i nostri primi punti conquistati in ottica campionato. È stato un buon risultato senza dubbio". Sono queste le parole di Valentino Rossi al temine della seconda tappa del Fanatec GT World Challenge Europe 2022, che si è corsa in Gran Bretagna, precisamente a Brands Hatch. Ieri erano due le gare in programma, con il nove volte campione del mondo sulle due ruote che ha chiuso 13esimo nella prima e ottavo nella seconda.