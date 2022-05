F1, Hamilton: "Il nostro sport è in crescita negli USA, sarà fantastico"

ROMA - "È eccitante essere qui e penso che il Gran Premio di Miami sarà un grande evento per noi. In Texas ci siamo sempre trovati bene e la prima gara che ho fatto qui è stata Indianapolis nel 2007. Ma adesso, con Netflix e "Drive to Survive" siamo in crescita. Abbiamo due Gran Premi negli Stati Uniti e ne avremo un altro a Las Vegas l'anno prossimo. Sarà un successo". Queste le parole di Lewis Hamilton, intervistato dalla "ABC" per la trasmissione "Good Morning America", a pochi giorni dalla tappa di Miami. "Non ho mai capito perché alla gente qui non piacesse la Formula 1. Tutti vanno pazzi per la Nascar, ma Netflix, in particolare durante la pandemia, ha fatto conoscere il nostro sport".