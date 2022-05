F1, McLaren sugli insulti a Hamilton: "Aperta un'indagine"

ROMA - Insulti via social da un impiegato della McLaren per Lewis Hamilton . Tutto parte nel 2020, quando il pilota della Mercedes salta il secondo Gp del Bahrain perché positivo al Covid. Il team di Woking ha diramato una nota a riguardo, specificando che si avvierà un'indagine per accertare la colpevolezza del proprio dipendente . Nella nota si sottolinea, inoltre, che questi commenti sono "completamente in contrasto con i nostri valori e la nostra cultura. Prendiamo la questione estremamente sul serio e ha la priorità ".

La situazione

Lewis Hamilton ha sempre sottolineato come abbia faticato per emergere in un contesto come quello della Formula 1. Ciononostante, il britannico ha messo in bacheca sette titoli mondiale, di cui il primo fra questi conquistato proprio con la McLaren, prima del passaggio in Mercedes. Questa volta il colpevole sarebbe stato subito individuato e la McLaren deciderà la sanzione più appropriata.