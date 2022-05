Verstappen verso Miami: "F1 sempre più popolare in America"

ROMA - " Penso che questo fine settimana sarà davvero pazzesco. Non vedo l’ora di correre a Miami, ho guidato la pista al simulatore, ci siamo esercitati e preparati il più possibile senza visitare davvero il tracciato. Mi piace correre ad Austin, ed è bello correre in un altro stato degli Usa". Lo ha detto Max Verstappen in vista del Gran Premio di Miami , quinto appuntamento stagionale della Formula 1. L'olandese della Red Bull, vincitore a Imola due settimane fa, proverà a ripetersi per avvicinarsi ulteriormente a Charles Leclerc in classifica piloti.

La F1 oltreoceano

"È emozionante vedere la Formula 1 diventare sempre più importante negli Stati Uniti, la F1 e i team stanno lavorando duramente per promuovere questo sport in America e lo dimostra il fatto che avremo sempre più gare qui - ha aggiunto Verstappen -. Stiamo rendendo sempre più popolare questo sport. Penso che aiuti il fatto che sia più facile seguire le altre vetture e sorpassare; contribuisce certamente anche la competizione tra più squadre per le vittorie, credo sia la cosa più importante per i fan. Spero che sarà un fine settimana emozionante, Miami è una città davvero bella e penso che sia un luogo davvero interessante per disputare un Gran Premio. Credo che non solo i piloti siano entusiasti, ma anche i fan".