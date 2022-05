F1, Bottas: "Consapevoli di poter fare bene, pronti a un'altra buona gara"

ROMA - L'Alfa Romeo ha già migliorato la scorsa stagione in Formula 1 dopo appena quattro tappe . In termini di punti, infatti, la scuderia motorizzata Ferrari è stata capace di collezionare 25 punti , dodici in più rispetto a tutto il 2021. Un obiettivo merito soprattutto di Valtteri Bottas che, avvicinandosi al Gran Premio di Miami , afferma: "Sono felici di poter correre a Miami sto apprezzando già da alcuni giorni l’atmosfera e sono sicuro che sarà uno spettacolo incredibile . Il tracciato presenterebbe buone opportunità di sorpasso e il potenziale per una gara divertente c'è. Sappiamo di poter fare un altro buon fine settimana : vogliamo continuare questo momento positivo ".

Le parole di Zhou

Anche il rookie Guanyu Zhou ha però contribuito a quanto finora raccolto dall'Alfa Romeo. Ma il punto conquistato in Bahrain non è stato seguito da nessun altro piazzamento in top-10. "Sono contento della progressione che ho fatto finora e - afferma il pilota cinese - voglio continuare a crescere. Sono stato vicino alla top-10 nella maggior parte delle gare, quindi stiamo andando nella giusta direzione. Non ho fretta e so che devo continuare a lavorare sodo, poi i risultati arriveranno". Il tracciato di Miami sarò nuovo anche per tutto il resto del paddock e questo incoraggia Zhou: "Da questo punto di vista, parto per la prima volta allo stesso livello di tutti gli altri. Sono fiducioso che potremo avere un buon risultato questo fine settimana"