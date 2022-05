F1, Wolff: "Trovate soluzioni dopo Imola, le proveremo a Miami"

ROMA - La Mercedes prova a correggere il tiro in Formula 1 . È quanto emerge dalle parole di Toto Wolff , il suo team principal, che ai canali ufficiali del Circus ha detto: "Abbiamo imparato quanto più possibile dal fine settimana in Italia e si siamo concentrati sulla galleria del vento e sulle simulazioni". Da ciò si evince che la casa di Brackley si sia messa duramente al lavoro: “ Abbiamo trovato - continua il viennese - diverse direzioni per migliorare la vettura e condurremo esperimenti a Miami per correlare queste simulazioni e, si spera, confermare il percorso di sviluppo per le prossime gare".

Tutto su Miami

La Mercedes proviene da otto campionati costruttori vinti consecutivamente. Questo potrebbe far pensare a una scuderia ormai senza stimoli e in qualche modo appagata. Tuttavia, Wolff respige con forza questa ipotesi: "Abbiamo resistito a tante annate avverse e il difficile inizio di questa stagione ha come acceso un fuoco in ogni membro del team: tutto sono determinati a rimediare. Ha ragione il proverbio: il mare calmo non rende il marinaio esperto". La pista del Gran Premio di Miami è nuova di zecca e il manager austriaco non vede l'ora di scoprirla: "È un completo salto nel vuoto. La pista sembra impegnativa ed entrambi i piloti hanno lavorato sodo al simulatore. Siamo pronti per un evento che sarà fantastico".