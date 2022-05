F1, Alonso: "Curioso di provare realmente il nuovo circuito"

ROMA - Il Gran Premio di Miami è sempre più vicino e i piloti della Formula 1 non vedono l'ora di scendere in pista . La quinta tappa di questo mondiale si gioca su una pista nuova, il che stuzzica la curiosità anche di chi di Gp ne ha corsi addirittuta 340. Siamo parlando di Fernando Alonso , pilota Alpine, che ha detto: "La Formula 1 sta diventando grande qui. Sono curioso di vedere com’è il circuito nella vita reale . Le prime quattro gare sono state variegate. In Bahrain e in Arabia Saudita è stato semplice sorpassare, mentre in Australia e a Imola meno. In generale, le auto stanno soffrendo tutte di degrado delle gomme , si stanno creando diverse strategie e opportunità in gara".

Le parole di Ocon

Anche Esteban Ocon sembra piuttosto emozionato per questo fine settimana: "Sembra di aver parlato di Miami per anni ed eccoci qui finalmente. Il nostro sport è cresciuto molto negli USA negli ultimi anni, e Miami è una città iconica. Quindi, dovrebbe essere un weekend divertente, e non vedo l’ora di viverlo. Ho visto un po’ quelle che saranno la pista e le strutture, e sembra tutto molto impressionante". Anche per il pilota francese tanto lavoro sui supporti virtuali per avere una prima idea del tracciato: "Mi sono preparato bene al simulatore e ho discusso con la squadra su come affrontare al meglio questa nuova pista. Guidare su un nuovo circuito è sempre esaltante: non sai davvero cosa aspettarti finché non ci guidi".