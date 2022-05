F1, Hamilton: "Continuiamo a lavorare a testa bassa"

MIAMI - Lewis Hamilton ha realizzato il sesto tempo nelle qualifiche del GP di Miami, quinto appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1. Il campione della Mercedes può quindi ritenersi soddisfatto della prestazione, in relazione al disastroso avvio di stagione delle Frecce d'Argento: "Qualifiche decisamente migliori rispetto alle ultime, dobbiamo continuare così. È stato fatto tanto lavoro dietro le quinte, i ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Sfortunatamente, non credo che questo sia sufficiente, perché il divario con quelli davanti è ancora lo stesso. Bisogna tenere la testa bassa, rimanere concentrati, continuare a lavorare, e alla fine raggiungeremo l’obiettivo. È difficile dire a che punto siamo sul passo gara, la vettura non mi è piaciuta granché finora in tal senso, ma oggi, una volta messe le gomme nella giusta finestra, è andata bene”, ha dichiarato.