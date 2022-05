F1, Gp Miami: Leclerc secondo dietro a Verstappen. Sul podio anche Sainz

MIAMI – Max Verstappen vince il Gran Premio di Miami, quinto appuntamento stagionale di Formula 1. Il pilota della Red Bull scavalca Carlos Sainz al primo giro e poco dopo supera anche l’altra Ferrari di Charles Leclerc. Una Safety Car a causa di un incidente tra Norris e Gasly a circa 15 giri dalla fine rischia di rimescolare le carte in tavola. L’olandese però difende la posizione e taglia il traguardo per primo. Completano il podio le due Ferrari di Leclerc e Sainz, che nel complesso non hanno grandi rimpianti e possono ritenersi soddisfatte del weekend nonostante ci si potesse aspettare qualcosa di più dopo le qualifiche. In Top 5 anche Perez (Red Bull) e Russell (Mercedes), che precede il compagno di squadra Lewis Hamilton. A punti anche Bottas (Alfa Romeo), Ocon e Alonso (Alpine) e Albon (Williams).