F1, Sainz soddisfatto del podio: "Buon risultato, bella battaglia con Perez"

MIAMI - Dopo due zeri consecutivi, finalmente Carlos Sainz torna a concludere una gara e lo fa salendo sul podio del Gp di Miami . Terza piazza per lo spagnolo della Ferrari , che nonostante scattasse dalla prima fila è stato infilato già al primo giro da Max Verstappen. Sainz però è stato molto bravo a difendersi dagli attacchi di Sergio Perez ed a blindare la terza posizione. Per lui arrivano punti importanti in ottica classifica generale, ma anche punti fondamentali per la Ferrari in chiave classifica costruttori.

Le parole di Sainz

"Non è stato facile, ma abbiamo ottenuto il podio che è un buon risultato. Con Perez è stata una bella battaglia; avevo ancora un po' di dolore al collo dopo l'incidente di venerdì". Questo il commento a caldo dello spagnolo, che poi ha proseguito nell'analisi della gara: "E' stata dura per via del caldo e delle gomme, ma il risultato è meritato. E' vero, possiamo ancora crescere e io voglio di più, ma non è male" ha concluso Sainz, che pensa già al prossimo Gran Premio, in programma in Spagna nel weekend dal 21 al 23 maggio.