F1, Verstappen: "Contento di aver vinto a Miami, domenica incredibile"

MIAMI - Non può che essere entusiasta Max Verstappen, vincitore del Gp di Miami di Formula 1. In Florida, il pilota della Red Bull è stato protagonista di una giornata perfetta, in cui ha superato entrambe le Ferrari, rispettivamente di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che partivano dalla prima fila, e si è assicurato la vittoria. Terzo successo stagionale per l'olandese, che accorcia le distanze in classifica generale e ribadisce la sua candidatura alla vittoria del titolo. Ecco cos'ha dichiarato a fine gara.