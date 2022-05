GT World Challenge Europe: Valentino Rossi 11° in gara 2 a Magny-Cours

ROMA - Si conclude con un undicesimo posto per Valentino Rossi gara 2 del weekend a Magny-Cours, valevole per il GT World Challenge Europe. A vincere la seconda sprint della tappa in Francia è la Mercedes-Amg numero 89 di Akkodis, guidata dalla coppia formata da Raffaele Marciello e Timor Boguslavskiy, davanti alla vettura numero 88 con un vantaggio di 13 secondi. Ammonta invece a 50 secondi il distacco dall'Audi R8 del team Wrt di Rossi in coppia con Frederic Vervisch.