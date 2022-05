F1: a Barcellona è dominio Hamilton, nel 2013 l'ultima vittoria targata Ferrari

ROMA - La Formula 1 torna in Europa per il Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento stagionale. A due settimane dalla vittoria di Max Verstappen a Miami, la Ferrari cerca di riprendersi un successo che manca dalla tappa in Australia, quando Charles Leclerc ha vinto il duello con l'Olandese sul circuito di Melbourne. Il monegasco rimane in testa alla classifica piloti anche grazie ai due ritiri del campione in carica, mentre la Ferrari è tuttora al comando della graduatoria costruttori. Il circuito di Barcellona, però, ha visto negli ultimi cinque anni un solo vincitore, non appartenente a nessuna delle due scuderie che fin qui hanno dominato il Mondiale.