F1, Gp Spagna: Leclerc davanti anche nelle terze libere, 2° Verstappen

BARCELLONA - Charles Leclerc firma il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il pilota monegasco della Ferrari gira in 1’19”772 e precede la Red Bull del campione del mondo in carica Max Verstappen di soli 72 millesimi. Terzo e quarto posto per le due Mercedes, rispettivamente di George Russell e Lewis Hamilton. Top-5 completata dall’altra Rossa di Carlos Sainz, che ha cambiato il telaio della propria monoposto. Sesto invece il messicano Sergio Perez (Red Bull), a quasi mezzo secondo dalla vetta, mentre Lando Norris (McLaren), Kevin Magnussen (Haas), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) ed Esteban Ocon (Alpine) chiudono i primi 10. Piloti di nuovo in pista alle ore 16:00 per le qualifiche.