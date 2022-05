F1, Gp Spagna: super pole di Leclerc davanti a Verstappen. Sainz è 3°

BARCELLONA - Charles Leclerc ottiene la pole position del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il pilota monegasco della Ferrari fa segnare il miglior tempo in 1’18”750, davanti al rivale della Red Bull Max Verstappen (+0”323) e il compagno di box Carlos Sainz (+0”416). A seguire, dalla quarta alla sesta posizione ci sono George Russell (Mercedes), Sergio Perez (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes). Settima posizione in qualifica per l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas, mentre completa la top-10 Mick Schumacher (Haas). Brutta eliminazione per Sebastian Vettel (Aston Martin) e Fernando Alonso in Q1: partiranno sedicesimo e diciassettesimo.