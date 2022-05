F1 Gp Spagna, diretta gara: dove vederla in tv

BARCELLONA - Tutto pronto per la gara del Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento stagionale della Formula 1. Dopo le qualifiche, con la Ferrari di Charles Leclerc in pole position e quella di Carlos Sainz che scatterà dalla terza fila, i piloti sono pronti a darsi battaglia sul circuito di Barcellona. Il semaforo verde per la gara è in programma domenica 22 maggio alle ore 15 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro sarà visibile in diretta su TV8. La visione in streaming è disponibile su Sky Go.