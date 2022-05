F1, Verstappen vince a Barcellona: "Strategia perfetta"

BARCELLONA - "Sono uscito di pista forse per il vento, poi ho cercato di superare Russell ma il DRS non funzionava. Grazie alla strategia, che è stata perfetta, siamo riusciti a vincerla. Ho cercato di mantenere la concentrazione, sono contento di aver vinto e anche per Perez, un grande risultato per il team". Max Verstappen festeggia dopo la vittoria nel Gran Premio di Spagna , sesto appuntamento stagionale della Formula 1 . Il pilota olandese, grazie al successo odierno, si porta in testa alla classifica piloti scavalcando Charles Leclerc, costretto al ritiro nella gara di Barcellona.

Le parole di Verstappen

Il pilota della Red Bull, campione nel 2021, è balzato in testa per la prima volta in questa stagione, dopo cinque gare dietro a Leclerc in classifica. "Non ero frustrato per la sua guida, ma per il DRS che non funzionava - ha aggiunto Verstappen sulla gara di Barcellona -. La vettura è stata perfetta sulle soft, ma anche sulle medie".