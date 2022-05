F1, Wolff: "Ottimismo per Monaco? Non direi, ho basse aspettative"

ROMA - "Ottimismo per il Gran Premio di Monaco ? Non direi , perché a Barcellona non abbiamo avuto particolarmente ritmo nelle curve lente dell'ultimo settore a causa del surriscaldamento. A Monaco potrebbe essere diverso, ma in passato non era tra le piste a noi favorevoli". Queste le parole di Toto Wolff - riportate da "Motorsport" - che sembra non nutrire particolari speranze per la tappa di Monte Carlo, nonostante il podio di George Russell e la rimonta di Lewis Hamilton a Montmelò.

Le parole di Wolff

Il numero uno del box Mercedes non vede però l'ora che arrivi venerdì, quando si aprirà il weekend più iconico della Formula 1: "Sono curioso di vedere a che livello siamo per questo fine settimana. Facciamo ancora un po' di fatica con la temperatura, quindi le mie aspettative per Monaco sono inferiori rispetto a qualsiasi altro circuito. Non so spiegare scientificamente perché è così, ma per noi questo sarà un'altra pista di studio per rientrare in gioco", ha infatti concluso il manager viennese.