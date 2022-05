F1, Horner: "Aspettative realistiche per Perez, ha maturità ed esperienza"

ROMA - La Red Bull prende il comando di questa Formula 1 e ha tutta l'intenzione di tenere a distanza di sicurezza la Ferrari. In Spagna però, Checo Perez è stato costretto per ordine della scuderia a cedere la prima posizione a Max Verstappen, una disposizione che ha visto il risentimento iniziale del messicano. Del rapporto tra i suoi due piloti ha parlato Christian Horner, team principal della casa di Milton Keynes, a "racingnews365.com": "Essere il partner di Verstappen è bella sfida chiunque, ma credo che Perez abbia la maturità necessaria per affrontarla con esperienza e maturità".