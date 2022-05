F1, Leclerc poleman a Monaco: "Weekend fin qui liscio"

"Felice di Sainz secondo"

Dalla seconda posizione scatterà invece Carlos Sainz; a tal proposito, commentando anche il giro che stava portando a termine prima della bandiera rossa, Leclerc ha dichiarato: "L’ultimo giro prima della bandiera rossa era ottimo, ma non sarebbe cambiato niente per noi. Ero al limite, avevo molto sovrasterzo, però il giro è arrivato. Stavo migliorando parecchio, ero quattro decimi sotto, e sono felice di vedere Sainz vicino a me. Possibile pioggia in gara? Con l’asciutto la gara è più prevedibile, ma noi siamo competitivi qualunque cosa accada", la chiosa di Leclerc.