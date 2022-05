F1, Sainz: "Secondo anno che bandiera rossa mi penalizza"

MONTE CARLO - Carlos Sainz non è pienamente soddisfato dopo le qualifiche del Gp di Monaco, nonostante la seconda posizione. Il pilota spagnolo della Ferrari, infatti, sente di essere stato, per il secondo anno di fila, penalizzato da una bandiera al termine della sessione, stavolta causata dall'incidente di Sergio Perez. "È un peccato, è il secondo anno in cui la bandiera rossa causa la fine della sessione e non mi permette di fare la pole position. C’era la possibilità di fare la pole, avevamo un ottimo passo, stavo costruendo il ritmo per le qualifiche; è impossibile dirlo, ma mi sentivo molto bene in macchina oggi", le parole di Sainz, che partirà dietro a Charles Leclerc.