F1, Alonso: "Facile tenere Hamilton dietro. Non ne aveva per spingere"

ROMA - Fernando Alonso è arrivato settimo al traguardo del Gran Premio di Monaco, settima tappa della Formula 1. Lo spagnolo ha però fatto preoccupare il box Alpine quando nel mezzo della gara i tuoi tempi sono crollati. "Nessun problema con la macchina, ho avuto problemi con le gomme medie. C'era molto graining venerdì, quindi sapevo che dovevo prendermi cura delle gomme, altrimenti sarebbe stato un vero problema. Per questo ho curato le gomme per 15 giri e poi ho spinto per i restanti 15", ha infatti detto Alonso dopo una gara in cui è riuscito sempre a tenere alle sue spalle Lewis Hamilton. "Lui non aveva le gomme per spingere. Non è un mio problema", ha aggiunto lo spagnolo.