F1, Ocon: "Io penalizzato a Monaco, ma mi dicono che ho ragione"

La difesa di Ocon

"Guardando le immagini - continua poi Ocon - anche gli steward hanno affermato che fino all'anno scorso un contatto come questo sarebbe stato catalogato come incidente di gara. Quest'anno, invece, non lo è". "A quanto pare - afferma il francese - siamo tutti d'accordo sul fatto che, per la GPDA (Grand Prix Drivers Association), quando un'ala anteriore è in prossimità di uno pneumatico, ci debba essere sempre spazio. Ma non ricordo quando sia stato concordato. Al di là di questo, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, abbiamo girato bene. Ovviamente c'è stato questo contatto penalizzato. È un po' frustrante".