F1: Sergio Perez rinnova con la Red Bull fino al 2024

ROMA - Sergio Perez e la Red Bull avanti fino al 2024. Il pilota messicano, fresco vincitore del Gran Premio di Monaco di Formula 1 e attualmente terzo in classifica dietro a Verstappen e Leclerc, rimarrà almeno per altre due stagioni con la scuderia di Milton Keynes. Entusiasta il team principal Christian Horner: "Da quando è entrato a far parte del team, Checo ha svolto un lavoro fantastico. Più e più volte ha dimostrato di essere non solo un magnifico giocatore di squadra, ma man mano che il suo livello di comfort è cresciuto, è diventato una vera forza da non sottovalutare in griglia. Quest'anno ha fatto un altro passo avanti e il distacco Max, che è il campione del mondo, si è notevolmente ridotto. Lo dimostrano la pole di Jeddah e la vittoria a Montecarlo. E' stato facile per noi decidere di continuare con lui, che con Max forma una coppia in grado di portarci il massimo dei risultati".