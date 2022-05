F1, Wolff: "Dobbiamo considerare di intervenire sul circuito di Monaco"

ROMA - " Penso che dovremo fare valutazioni sulla pista di Monaco . Se una vettura più rallentare di quasi cinque secondi e bloccare tutti è un peccato anche per lo spettacolo e la gara stessa. Quindi forse possiamo considerare il disegno del tracciato e pensare se possiamo intervenire . In questo modo non ci troveremo di fronte a una processione, a un gioco di strategia o a una gara di qualificazione". Toto Wolff ha parlato così del circuito di Monte Carlo dopo il Gran Premio di Monaco , settimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Nel weekend appena passato, infatti, è stato evidente come diverse vetture siano state rallentate dalla quasi impossibilità a effettuare sorpassi.

Su Alonso

Wolff ha poi parlato ulteriormente di Fernando Alonso, accusato dal team principal Mercedes di aver rallentato pesantemente Lewis Hamilton in gara: "Credo che Fernando abbia assolutamente influenzato la gara di Lewis - le sue parole riportate da "Motorsport.com" -. Avrebbe potuto lottare con Lando Norris e anche con George Russell, perché il suo ritmo era buono per lottare con loro. Ma cinque secondi più lenti di chi ti precede, in questo caso Fernando, andava come una Formula 2. Dobbiamo guardare a questo aspetto, qui c'è da fare spettacolo. Monaco è un luogo fantastico ed è sempre fantastico essere qui, ma dobbiamo forse considerare il disegno della pista. Non possiamo più andare avanti con vetture più lente di 5 secondi che sono impossibili da superare".