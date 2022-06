F1, Horner: "Perez o Verstappen? Entrambi possono giocarsi il titolo "

ROMA - Nel momento in cui Checo Perez ha vinto il Gran Premio di Monaco, il messicano si è avvicinato al suo compagno di scuderia in classifica piloti Formula 1. L'olandese campione del mondo, a 125 punti, vede ora nello specchietto anche la sagoma del messicano (110), distante solo 6 lunghezze dal ferrarista Leclerc. A questo punto è tutto aperto in casa Red Bull, con Perez - confermato fino al 2024 - che ha avuto rassicurazioni sul fatto che non ci saranno più ordini di scuderia per favorire Verstappen. Promessa che trova verità nelle parole di Chiristian Horner, team principal della casa di Milton Keynes, riportate da "Motorsport Total": "Non conta chi possa essere campione, sono entrambi nostri piloti e hanno le stesse possibilità".