F1, Steiner: "Il budget cap funziona. Schumacher? Ora si fa dura"

ROMA - La questione del budget cap sta assumendo sempre più rilevanza in Formula 1 . Su questo aspetto si è espresso Gunther Steiner , team principal della Haas , che a "motorsport.com" ha detto: "Se si cedesse a questa richiesta, il solo risultato sarà quello di aumentare il divario con le altre scuderie . Siamo come delle aziende, quindi come ogni buon amministratore delegato dobbiamo risparmare. Se saliamo a ogni stagione dell’8%, torneremo presto a superare i 170 milioni ".

Sui piloti

La stagione della Haas non è iniziata sotto i migliori auspici. Esattamente 100 giorni fa, infatti, scoppiava la guerra in Ucraina con Nikita Mazepin e la Uralkali messi al bando dalla scuderia statunitense. Steiner ricorda quei giorni e confessa: "Non sapevamo se saremmo riusciti a rialzarci, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo chiamato noi Kevin Magnussen, l'ho trovato più sicuro di sé e ora è una sorta di eroe". Chi invece stenta a trovare i suoi primi punti in Formula 1 è Mick Schumacher. Sul tedesco Steiner ha detto: "Qui i risultati sono tutto. Mancano anche alla squadra i suoi punti e se hai un compagno di squadra sempre in top 10 allora devi esserlo anche tu. Se non lo fai, diventa dura".