F1, Marko: "Il rinnovo di Perez firmato venerdì a Monaco"

ROMA - "Il venerdì prima del Gran Premio di Monaco gli abbiamo dato un’estensione del contratto, era molto motivato dopo questo accordo. È molto bello avere questa coppia di piloti. Quest’anno abbiamo già ottenuto cinque vittorie". Helmut Marko ha svelato il momento in cui la Red Bull e Sergio Perez hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto che permetterà al messicano di rimanere nel team in Formula 1 fino al 2024. Il consigliere della scuderia di Milton Keynes, intervistato da "OE24" ha spiegato come nel weekend del Gran Premio di Monaco, terminato proprio con la vittoria di Perez, l'accordo già raggiunto possa essere stato un'ulteriore motivazione.