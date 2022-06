F1, Wolff: "Non vogliamo più podi regalati da altri"

ROMA - La Mercedes vuole far sì che i podi e i risultati importanti tornino una costante in Formula 1 . A dirlo è Toto Wolff , team principal della Mercedes, a "racingnews365.com": "Abbiamo conquistato alcuni podi, ma questo avviene solo quando qualcosa va storto davanti . Non voglio che ci venga regalato nulla. Attualmente - ha ricordato il viennese siamo solo terzi, ma spesso lottiamo per la quinta o la sesta posizione, lì dove non vogliamo essere ", ha infatti affermato l'austriaco.

Il commento di Wolff

Toto Wolff è però consapevole che ogni punto è fondamentale per costruire un campionato dignitoso e aggiunge: "Se si concretizza in modo inaspettato la possibilità di salire sul podio va bene, perché ottieni i punti importanti sul lungo termine, ma io non voglio nulla di tutto ciò. Voglio ricominciare a lottare per la vittoria. Ma resta il fatto che tutti i piazzamenti colti fin qui sono basi importanti per poter ottenere di nuovo risultati di valore". Piazzamenti che sono arrivati soprattutto grazie a George Russell, unico pilota in Formula 1 a rientrare sempre in top 10.