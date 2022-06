F1, Vasseur su Bottas: "Non pensa a se stesso, è un uomo squadra"

ROMA - Il matrimonio tra Valtteri Bottas e l'Alfa Romeo sembra funzionare alla grande. Il finalndese, dopo anni in Mercedes dove ha contribuito ai successi di Hamilton in Formula 1, era chiamato a prendere la leadership della scuderia di Hinwil. Finora Bottas ha raccolto ben 40 punti e presenta una costanza invidiabile in zona punti. Il team principal dell'Alfa Romeo, Frederic Vasseur, ha sottolineato a "RacingNews365" l'impatto di Bottas nel box: "Pensa sempre alla squadra, mai a se stesso. Il suo apporto va al di là dei risultati. Si vede nei briefing e in sede: sprona sempre tutti a fare il meglio parlando con tutti".