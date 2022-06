F1, multa da 25mila dollari per Williams: non presentati conti budget cap

ROMA - La FIA, organo direttoriale che gestisce il regolamento della Formula 1, ha multato per 25mila dollari la Williams per non aver rispettato le scadenze legate al budget cap. La scuderia di Alexander Albon e Nicholas Latifi non ha infatti presentato il resoconto provvisorio delle proprie spese, la cui scadenza era fissata per il 31 marzo. La Federazione ha dunque sanzionato il team motorizzato Mercedes, che però ha collaborato sin da subito con la FIA.