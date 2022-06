F1, Verstappen: "A Baku ho un conto in sospeso"

ROMA - Max Verstappen, leader della classifica piloti e campione del mondo in carica in Formula 1, vuole prendersi Baku. L'olandese della Red Bull, infatti, non ha mai vinto il Gran Premio dell'Azerbaijan e a "racingnews365.com" afferma: "Non vedo l'ora di tornare a Baku, dove abbiamo degli affari in sospeso dopo l'anno scorso. È una pista complicata, con grandi zone di frenata e la gara sarà combattuta. Trovare il miglior set up per la macchina sarà difficile perché ci si deve assicurare un buon setup dell'ala".