F1, Hamilton: "A Baku tanti sorpassi, ma ogni errore sarà fatale"

ROMA - Il Gran Premio dell'Azerbaijan con la nuova era della Formula 1 rischia di essere ancor più imprevedibile del solito . I piloti Mercedes parlano di questo circuito come uno dei più difficili del Mondiale e non solo in termini di guida. Lewis Hamilton , sette volte campione del mondo, infatti afferma: "Gli angoli stretti, la velocità. Baku è simile a Monaco, ma il tracciato è molto più rapido . È un lungo circuito dove si può sorpassare. Arrivi agli angoli a più di 250 miglia allora e finisci subito a muro per ogni piccolo errore. Sarà dura ".

L'analisi di Russell

La Mercedes in questa annata complicata si sta aggrappando alla costanza di George Russell, sempre in top 5 in queste prime sette tappe del mondiale. Il britannico è pronto a ripetersi anche a Baku, a patto che la W13 sia pronta per questo impegnativo tracciato: "Tanta velocità, poi il settore del castello. Baku è un circuito cittadino con alto rischio di finire a muro. Trovare il setup giusto è estremamente difficile perché vuoi tanti cavalli per i settori veloci, ma anche tanto carico aerodinamico per affrontare al meglio gli angoli. Vuoi entrambe le cose e trovare un equilibrio non sarà facile".