F1, Hamilton: "Film con Brad Pitt? È tutto vero, lavoriamo alla sceneggiatura"

ROMA - " Un film sulla Formula 1 con Brad Pitt? E' vero, anche se non posso dire molto perché non è ancora stato ufficiale . Non dovrei comparire nel film. È un bel progetto, stiamo lavorando sulla sceneggiatura ed è entusiasmante ”. Così Lewis Hamilton , pilota della Mercedes, rivela nella conferenza stampa del Gran Premio dell'Azerbaijan di Formula 1 le indiscrezioni che lo vedevano produttore di un film sulle quattro ruote. La pellicola non è stata ancora annunciata, ma c'è curiosità nel vedere il britannico nelle vesti di sceneggiatore. Intanto il Gp azero si apre oggi con le prove libere, e l'otto volte iridato non sembra particolarmente ottimista.

Sul Gp di Baku

“Spero che il circuito non sia così sconnesso come - ha affermato -. Siamo più forti in circuiti più lineari come Barcellona, mentre nei circuiti spigolosi fatichiamo di più, quindi questo non è molto adatto alla nostra macchina, ma sicuramente sarà più morbido che a Monaco”. Poi Hamilton commenta la possibilità di ricevere la cittadinanza onoraria del Brasile: “Sono rimasto sorpreso quando ho saputo di questa possibilità. È un paese che amo, che ammiravo da ragazzino anche perché seguivo Ayrton Senna. Nel corso della mia vita il Brasile ha avuto un significato sempre più importante per me”.