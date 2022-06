F1, Verstappen: "Salary Cap? Non sono per niente d'accordo"

ROMA - " Salary cap per i piloti? Penso sia un'idea totalmente sbagliata . La Formula 1 sta diventando sempre più popolare e tutti stanno guadagnando di più, perché i piloti dovrebbero avere un tetto? Siamo noi che diamo spettacolo, mettendo la nostra vita a rischio ”. Così Max Verstappen , campione del mondo con la Red Bull, nella conferenza stampa del Gran Premio dell'Azerbaijan boccia l'idea di un tetto ai proventi dei piloti. Dopo il budget cap - che in questa stagione è oggetto di diverse polemiche - ci sarebbe infatti l'idea di limitare i guadagni dei piloti e l'olandese - fresco di rinnovo faraonico - si dice non d'accordo.

Sul Gp di Baku

Verstappen poi passa in rassegna le insidie del circuito azero, dove lui non è mai andato a podio. “L'approccio - afferma il pilota della casa di Milton Keynes - sarà come per tutte le altre gare. Devo soltanto vedere nel corso delle prove che macchina avremo, cercare il giusto bilanciamento e vedere cosa potremo fare in gara. Non è stata colpa nostra l'anno scorso (vittoria sfumata per una foratura, ndr). Avremo delle gomme totalmente diverse quest'anno, quindi il comportamento sarà diverso”. L'olandese risponde poi alle parole di Mattia Binotto, team principal Ferrari: “Dicono che non pensano al Mondiale? Loro sono molto competitivi, è bello per lo sport, ma dobbiamo rimanere concentrati su di noi".