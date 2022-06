F1, Gp Azerbaijan. Leclerc commenta la pole: "Non me l'aspettavo"

BAKU - Un grande Charles Leclerc centra la pole position a Baku in occasione del Gran Premio dell'Azerbaijan e scatterà davanti a tutti per la sesta volta in stagione. Capolavoro del pilota monegasco della Ferrari, che brilla nell'ultimo tentativo e beffa entrambe le Red Bull, che partiranno alle sue spalle. "Tutte le pole position sono belle, ma questa non me l'aspettavo. Ero convinto che la Red Bull sarebbe stata più forte di noi, specialmente dopo Q1 e Q2" ha dichiarato Leclerc, sorpreso ma allo stesso tempo soddisfatto.