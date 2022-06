F1, disastro Ferrari a Baku: dopo Sainz, si ritira anche Leclerc

BAKU - Domenica nerissima per la Ferrari in quel di Baku. Dopo Carlos Sainz, anche Charles Leclerc abbandona il Gp di Azerbaijan a causa di un problema tecnico. L'ottavo appuntamento del mondiale F1 doveva essere il riscatto per il Cavallino, dopo la sesta pole stagionale del monegasco, e invece si è trasformato in un incubo senza fine. Il numero 16 ha dovuto abbandonare la gara al 21esimo giro da leader della gara (esattamente come a Barcellona) con il motore in fumo. Un doppio zero che potrebbe pesare anche in classifica piloti e costruttori, soprattutto considerando che si tratta del secondo ritiro in tre gare per Leclerc a causa di problemi tecnici.