Fallimento Ferrari a Baku: i motivi del ritiro di Leclerc e Sainz

BAKU - Domenica da dimenticare per la Ferrari , per quanto riguarda il Gran Premio di Azerbaijan . Nell'ottavo appuntamento del mondiale F1, infatti, sia Carlos Sainz che Charles Leclerc hanno abbandonato anzitempo a causa di problemi di diversa natura alle rispettive monoposto. Infatti, lo spagnolo si è dovuto fermato a margine della pista al giro 9 a causa di un problema idraulico, come hanno fatto sapere dai box del Cavallino. Ancora più pesante è quanto successo a Charles Leclerc, vittima, nel corso del giro 21, di un problema alla power unit, dopo il quale è dovuto rientrare ai box.

Ferrari: ora l'affidabilità è un problema

Un doppio ritiro che non pesa solo nell'immediato, dato che la Ferrari tornerà dall'Azerbaijan con zero punti. Infatti, si tratta del secondo ritiro per Leclerc in appena tre gare, dopo quello avvenuto a Barcellona: tra l'altro, in entrambe e occasioni il monegasco stava conducendo la gara. Un problema che quindi va approfondito, quello dell'affidabilità, un aspetto che sembrava un punto di forza della Ferrari nelle prime uscite, e che invece si riflette anche nei problemi della Haas: anche Magnussen, ad esempio, si è dovuto ritirare a Baku.